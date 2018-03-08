Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО

08.03.2018 15:26

Начался бунт ветеранов АТО по всей стране. Ветераны войны за независимость из Тернополя вернули все свои награды олигарху Петру Порошенко, который в 2014 году в сговоре с группой лиц победил Майдан и захватил власть в стране. Ветераны АТО вернули олигарху все медали, поскольку считают, что кровавый разгон Майдана спустя 4 года это преступление против украинского народа.

Ветераны российско-украинской войны не желают жить в полицейском государстве, когда представители правоохранительных органов имеют право издеваться над людьми, да еще и получать награды за избиение украинцев…

Вчера, 7 марта, в Виннице двое участников боевых действий Кройц Вильгельм и Виктор Хомяк вернули президенту Порошенко свои боевые награды, передает Depo.Винница, передает novyny24.com.ua.

В сессионном зале Винницкого областного совета, после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию, к микрофону подошел ветеран АТО Вильгельм Кройц и в знак протеста сложил свою президентскую награду за участие в АТО.

Старший прапорщик ВСУ, который служил в 25-м батальоне, заявил, что после избиения его побратимов под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом.

«Вот награда от президента за участие в антитеррористической операции. Господин Порошенко подписал… Я пробыл на Майдане 78 дней, потом было АТО, в котором я был командиром взвода. 20 человек подчиненных, все они вернулись домой — не здоровы, но живы. Поэтому поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом, — сказал участник АТО и добавил. — Это мой протест!».

Он отдал свою награду заместителю главы Винницкого областного совета Игорю Хмелю с просьбой передать ее президенту.

Затем к микрофону подошел боец 25-го батальона «Киевская Русь» Виктор Хомяк. После короткой речи мужчина сорвал с груди медаль и со словами «Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу», положил ее на стол.

«Вот из трех государственных наград одна Порошенко. За участие в АТО. У меня боевая награда «За мужество». Я кровью заплатил за эту награду. Я воевал. Но за что я воевал? За этих депутатов, которые не пришли? За них я воевал?», — сказал Виктор Хомяк.

В связи с разгоном палаточного городка вод Верховной Радой в Киеве начали возвращать награды, полученные за подписью президента Украины Порошенко, и тернопольские ветераны АТО.

В сообщении говорится, что ветераны АТО не желают жить в полицейском государстве. Также они против того, что правоохранители получают медали за избиение украинцев.

«Ветераны российско-украинской войны не желают жить в полицейском государстве, когда представители правоохранительных органов имеют право издеваться над людьми, да еще и получать награды за избиение украинцев», — говорится в заявлении.

«Вот награда от президента за участие в антитеррористической операции. Господин Порошенко подписал… Я пробыл на Майдане 78 дней, потом было АТО, в котором я был командиром взвода. 20 человек подчиненных, все они вернулись домой — не здоровы, но живы. Поэтому поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом, — сказал участник АТО и добавил. — Это мой протест!».

Он отдал свою награду заместителю главы Винницкого областного совета Игорю Хмелю с просьбой передать ее президенту.

Затем к микрофону подошел боец 25-го батальона «Киевская Русь» Виктор Хомяк. После короткой речи мужчина сорвал с груди медаль и со словами «Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу», положил ее на стол.

«Вот из трех государственных наград одна Порошенко. За участие в АТО. У меня боевая награда «За мужество». Я кровью заплатил за эту награду. Я воевал. Но за что я воевал? За этих депутатов, которые не пришли? За них я воевал?», — сказал Виктор Хомяк.

В связи с разгоном палаточного городка вод Верховной Радой в Киеве начали возвращать награды, полученные за подписью президента Украины Порошенко, и тернопольские ветераны АТО.

В сообщении говорится, что ветераны АТО не желают жить в полицейском государстве. Также они против того, что правоохранители получают медали за избиение украинцев.

«Ветераны российско-украинской войны не желают жить в полицейском государстве, когда представители правоохранительных органов имеют право издеваться над людьми, да еще и получать награды за избиение украинцев», — говорится в заявлении.