Недетская жестокость: подростки из Луганска утопили в ванной жителя Николаева. Действиями несовершеннолетних руководил серийный убийца

08.03.2018 07:37

По подозрению в убийстве в Николаеве задержаны трое подростков, действиями которых руководил серийный убийца-заключенный. По приказу 44-летнего зека несовершеннолетние утопили потерпевшего в ванной комнате его собственной квартиры. Информацию о шокирующем происшествии опубликовала пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области. Оказалось, что юные убийцы приехали в город из оккупированного Луганска, сообщает "Диалог.UA".

Тело 39-летнего хозяина квартиры в Ингульском районе Николаева было обнаружено 5 марта, в ванной комнате. По заключению экспертов, мужчину утопили. Полицейские разыскали подозреваемых в совершении убийства в тот же день. Трое жителей Луганской области, один 16 и и двое 17 лет, были задержаны. "Установлено, что подростки приехали в Николаев еще несколько месяцев назад. По их истории — на учебу, а на самом деле прятались в арендованной квартире от органов следствия после совершения группового убийства и изнасилования мужчины на Луганщине. Поддерживая постоянную связь с заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы за совершение ряда убийств и изнасилований, юноши периодически получали от так называемого "куратора" разные задачи. Наставнику подростки подчинялись беспрекословно, и выполняли его задачи любой ценой", — сообщили в полиции. Правоохранители отмечают, что сначала им нужно было подыскать в интернете жертву, начать общение, а потом договориться о встрече, снять на видео групповые развлечения и отправить заказчику. "В этом случае пострадавший имел нетрадиционные интимные предпочтения, поэтому для поиска единомышленников был зарегистрирован на специальном сайте. Долго уговаривать мужчину, чтобы он согласился на деликатные предложения собеседников, не пришлось. В день убийства николаевец ожидал визит юношей у себя дома. Там события развернулись неожиданно для хозяина: несовершеннолетние раздели домовладельца, одежду снял один из ребят, имитируя непристойные действия, другие все снимали и угрожали оглаской", — рассказали в полиции. Куратор, отбывающий пожизненный срок в колонии, приказал им убить хозяина. Подростки наполнили ванну водой и утопили мужчину, после чего из квартиры забрали технику, его банковскую карточку, с которой сняли семь тысяч гривен, и ушли. Но вскоре их задержали оперативники. В полиции проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений не только на территории Луганской и Николаевской областей, но и в других регионах.