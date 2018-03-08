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Россия готова к быстрому и масштабному вторжению в Украину: военные эксперты США опубликовали настораживающий доклад

08.03.2018 14:59
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Россия готова к быстрому и масштабному вторжению в Украину: военные эксперты США опубликовали настораживающий доклад

Начиная с 2014 года Россия реорганизовала свои военные силы таким образом, чтобы совершить быстрое механизированное вторжение в Украину с восточной и северной сторон.

Такое расположение военных сил России у границ с Украиной свидетельствует о готовности Путина осуществить быстрое масштабное вторжение в Украину, уверены эксперты американского центра Institute for the Study of War, сообщает "Диалог.UA", опираясь на доклад "Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил".

В документе сообщается, что в 50 милях от границы с Украиной Кремль разместил сухопутные силы вдоль нескольких линий наступления. Кроме того, у границы с Украиной расположены несколько механизированных подразделений. "У границы с Украиной расположены 3 механизированных подразделения, в то время как в балтийском регионе размещено лишь 1 десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения", - сказано в документе.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, граница, военная техника
 
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