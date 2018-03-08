Украинцы начнут получать повышенные пенсии только с 2043 года

08.03.2018 07:49

Власти подтвердили свои намерения ввести с 2019 года накопительные пенсии. Как сообщили нам в профильном парламентском комитете, на своем заседании он рекомендовал принять законопроект №6677 в первом чтении и за основу.

Документ вносит кардинальные изменения в закон о пенсстраховании, например, внебюджетный Накопительный пенсфонд (НФ, пока не действует) планируют заменить на негосударственные пенсфонды, но под контролем Пенсфонда Украины. "Сегодня" выяснила, что это значит для будущих пенсионеров.

Проектом закона планируется, что с 1 января 2019 года все работающие по найму и частные предприниматели моложе 35 лет будут обязаны ежемесячно отчислять 2% своей зарплаты на личные пенссчета с ежегодным увеличением на 1% в год до 7% к 2024 году. Те, кому исполнилось более 35 лет, могут принимать добровольное участие в накопительной системе. В виде компенсации обещают уменьшить налог на доходы физлиц с 18% до 15% и отменить "военный" налог 1,5%. Но в итоге налоги и отчисления к 2024 году составят 22%.

Накопленные пенсионные сбережения можно наследовать и использовать полностью или частично до наступления пенсионного возраста для лечения тяжелых заболеваний, в сложных жизненных ситуациях, для оплаты образования детей, покупки недвижимости. Естественно, что в будущем это уменьшит размер пенсии. Если закон примут, то первые массовые выплаты накопительных пенсий начнутся с 2043 года, когда нынешним 35-летним будет по 60, при условии, что к тому времени власти не повысят пенсвозраст. Комитет по вопросам соцполитики, занятости и пенсобеспечения рекомендовал депутатам принять законопроект за основу и доработать ко второму чтению. Но в комитете пока не знают, когда его вынесут на рассмотрение в сессионный зал.

Специалисты осторожно комментируют законопроект, отмечая как плюсы, так и минусы. Главное новшество — замена монопольной госструктуры НФ несколькими десятками негосударственных ПФ, куда работников по их выбору обяжут перечислять часть зарплаты.

"Зато заработает накопительное пенсстрахование, введение которого откладывается уже 15-й год по разным причинам, главная из которых — дефицит Пенсфонда, — говорит экс-замглавы Пенсфонда Виктор Колбун. — И не факт, что подконтрольный государству НФ станет из-за коррупции на госуровне лучшей гарантией сохранности денег будущих пенсионеров, чем несколько десятков негосударственных структур".

В РФ, например, деньги НФ не так давно были "временно" зачислены в доход государства. Колбун не исключает, что банкротство частных ПФ возможно, несмотря на жесткий контроль. Зато, мол, пострадают не все пенсионеры, а только небольшая часть.

Гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова признает, что закон сразу не начнет работать, так как нужно принять много подзаконных актов. Но, по ее словам, уже наработан опыт функционирования частных ПФ, который позволит избежать ошибок и исправить допущенные за то время, пока на пенсию выйдут первые участники накопительной системы.

По словам экономистов, главная проблема — сохранность и приумножение средств будущих пенсионеров в условиях высокой инфляции в Украине. Колбун говорит, что эти деньги — "длинные" (будут востребованы через десятилетия), поэтому их надо инвестировать в экономику Украины — строительство, инфраструктуру, акции прибыльных госпредприятий.

Экономист Александр Охрименко уверен в обратном: "50% средств нужно вложить в украинские облигации внутреннего займа, валюту и золото, еще 50% — в ценные бумаги ведущих зарубежных государств (США, Германии, Франции), только тогда деньги будущих пенсионеров не обесценятся. Но, очевидно, наши власти не пойдут на кредитование чужих экономик. Поэтому нынешние накопления через 20—25 лет будут стоить намного меньше, чем сейчас".