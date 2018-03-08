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В центре Киева произошел сильный взрыв: стреляли из гранатомета

08.03.2018 09:46
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В центре Киева произошел сильный взрыв: стреляли из гранатомета

В центре Киева - на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины - неизвестные выстрелили из гранатомета в ресторан "Лео". Об этом сообщает Обозреватель.

Указано, что в результате детонации произошло возгорание - выгорело около 50 квадратных метров ресторана.

Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГоСЧС. На месте работают полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа.

Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус).
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

По предварительным данным пострадавших нет. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.



Теги: Донбасс, Киев, взрыв, гранатомет
 
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