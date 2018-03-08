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В "Миротворце" вспомнили о "былых заслугах" Ксении Собчак
08.03.2018 11:15
Кандидата на пост президента России Ксению Собчак внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Причиной стало "сознательное нарушение госграницы Украины" в 2014 году, сообщает Телеканал новостей «24».
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014-го и июле 2014-го года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов", — пояснили в "Миротворце" причины внесения в список Собчак.
Также отмечается, что в 2014 году Собчак "оправдывала российскую оккупацию АР Крым".
Теги: Крым, Ксения Собчак, сайт "Миротворец"
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