В "Миротворце" вспомнили о "былых заслугах" Ксении Собчак

08.03.2018 11:15

Кандидата на пост президента России Ксению Собчак внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Причиной стало "сознательное нарушение госграницы Украины" в 2014 году, сообщает Телеканал новостей «24».

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014-го и июле 2014-го года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов", — пояснили в "Миротворце" причины внесения в список Собчак.

Также отмечается, что в 2014 году Собчак "оправдывала российскую оккупацию АР Крым".