"Газпрому" придется заплатить Украине: Порошенко предупредил россиян

09.03.2018 08:50

Глава государства заверил, что украинцы готовы к арестам имущества россиян

Российскому "Газпрому" придется выплатить Украине сумму, определенную Стокгольмским арбитражем, иначе украинцы будут взыскивать соответствующие суммы в том числе и через арест имущества компании.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

"Заявления РФ о том, что она не будет платить Украине по решению Стокгольмского арбитража – это позиция слабая. Как говорят: после боя кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безукоризненная юридическая позиция Украины", – напомнил он.

Также Порошенко отметил, что по его поручению "команда юристов уже прорабатывает взыскание соответствующих сумм".

"Поэтому, если "Газпром" не будет платить компенсацию – будем арестовывать имущество!" – заверил глава государства.

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить НАК "Нафтогаз Украина" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко уверял, что российский "Газпром" в полном размере выплатит НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 млрд долларов по итогам двух арбитражных споров, а сам этот вопрос имеет геополитическое значение.

Добавим также, что контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

6 марта "Газпром" сообщил, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.

Источник: https://www.segodnya.ua