Историк Брехуненко придумал, как переименовать Днепропетровскую область

09.03.2018 11:40

В Институте национальной памяти 6 марта состоялся круглый стол, на котором обсуждалась инициатива переименования Днепропетровской области. Некоторые отечественные историки считают, что смена названия мотивирована с научной точки зрения. Об этом сообщает Gazeta.ua.

“Переименование Днепропетровской области в Сичеславскую абсолютно мотивировано с научной точки зрения, поскольку территория современной Днепропетровщины – это казацкий край, который казаки начали осваивать с конца ХV – начала ХVI веков”, – заявил историк Виктор Брехуненко.

При этом отмечалось, что в Украине на сегодня остаются не переименованными две области – Днепропетровская и Кировоградская, но для их переименования необходимо вносить изменения в Конституцию, так как названия областей указаны в ней.

«Нужно представление не менее 150 народных депутатов для внесения законопроекта на рассмотрение Верховной рады, чтобы после прохождения соответствующей процедуры мы вместо Днепропетровской области имели Сичеславскую», – объяснил представитель Института национальной памяти Богдан Короленко.

Ранее, 11 февраля, в Днепре состоялись общественные слушания по тому же поводу, сообщает Радио Свобода. Нынешнее название области – Днепропетровская – подпадает под закон о декоммунизации и должно быть изменено – так считают организаторы события. В обсуждении принимали участие как сторонники названия Сичеславская область, так и противники этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки «никогда не называли себя сичеславцами».

В итоге участники обсуждения признали, что несмотря на то, что название Сичеслав используется жителями, отношение многих к этому топониму остается неоднозначным.

Источник: https://from-ua.com