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Языковой вопрос в Украине: Порошенко четко объяснил позицию государства

09.03.2018 14:12
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Языковой вопрос в Украине: Порошенко четко объяснил позицию государства

Президент призвал политиков не разъединять страну

Президент Украины Петр Порошенко собирается подписать указ о программе укрепления государственного статуса украинского языка на 10 лет. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

 

"В ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка", – сообщил Порошенко.

Президент отметил, что он отказался объявить 2018 год годом украинского языка, так как 12-ти месяцев, по мнению Порошенко, "слишком мало".

 

"На протяжении последних месяцев мне поступило много обращений в том числе от круга очень почетных людей с призывом о том, чтобы объявить 2018 год – годом украинского языка. Скажу прямо, я не буду этого делать. Почему? Абсолютно очевидно, что года слишком мало. А что в 2019 году мы будем делать? Забудем про украинский язык? Года слишком мало, чтобы наверстать все то, что вследствие колониальной политики потерял украинский язык", – пояснил Порошенко.

При этом Порошенко подчеркнул, что языковой вопрос не должен подниматься в ходе избирательных кампаний.

 

"Язык должен объединять, а не разъединять государство. Мы не имеем права дать пас пятой колонне и получить от этого хотя бы самую малую выгоду на будущих президентских, парламентских и местных выборах", – сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что государство не имеет права регламентировать язык общения граждан.

 

"Как глава государства, как активный участник процесса развития украинской политической нации забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкое пространство для реализации прав тех граждан Украины, родным языком или языком общения которых является крымскотатарский, русский и другие языки. Также очевидно, что власть никогда не будет вмешиваться в частную сферу и ни коим образом не будет регламентировать язык межличностных коммуникаций", – заверил Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко высказался по случаю 204-летия со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Как подчеркнул глава государства, фигура Тараса Шевченко во все времена сплачивала украинцев.

В то же время, правоохранители в Киеве предприняли повышенные меры безопасности в связи с мероприятиями по случаю 204-летия со дня рождения Тараса ШевченкоВ частности, в парке Тараса Шевченко запланирован ряд акций, участие в которых примет большое количество человек. В связи с этим в центре столицы несут службу более 500 правоохранителей.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, закон, язык, Порошенко
 
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