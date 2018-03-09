- Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка21:48
- Украину накроет новый циклон: появился прогноз погоды на выходные21:20
- В Украине запретят российскую технику и программное обеспечение21:03
- Хаос, много погибших и крови: Грицак назвал цели кураторов Рубана20:30
- Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке20:10
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года19:55
- ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными19:35
- Журналист: «Нафтогаз» откровенно дурит украинцев, мы платим по реально завышенным ценам19:18
- Праздник 8 марта нужно сохранить – Тарута18:47
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна18:07
Языковой вопрос в Украине: Порошенко четко объяснил позицию государства
Президент призвал политиков не разъединять страну
Президент Украины Петр Порошенко собирается подписать указ о программе укрепления государственного статуса украинского языка на 10 лет. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.
"В ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка", – сообщил Порошенко.
Президент отметил, что он отказался объявить 2018 год годом украинского языка, так как 12-ти месяцев, по мнению Порошенко, "слишком мало".
"На протяжении последних месяцев мне поступило много обращений в том числе от круга очень почетных людей с призывом о том, чтобы объявить 2018 год – годом украинского языка. Скажу прямо, я не буду этого делать. Почему? Абсолютно очевидно, что года слишком мало. А что в 2019 году мы будем делать? Забудем про украинский язык? Года слишком мало, чтобы наверстать все то, что вследствие колониальной политики потерял украинский язык", – пояснил Порошенко.
При этом Порошенко подчеркнул, что языковой вопрос не должен подниматься в ходе избирательных кампаний.
"Язык должен объединять, а не разъединять государство. Мы не имеем права дать пас пятой колонне и получить от этого хотя бы самую малую выгоду на будущих президентских, парламентских и местных выборах", – сказал Порошенко.
Президент также подчеркнул, что государство не имеет права регламентировать язык общения граждан.
"Как глава государства, как активный участник процесса развития украинской политической нации забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкое пространство для реализации прав тех граждан Украины, родным языком или языком общения которых является крымскотатарский, русский и другие языки. Также очевидно, что власть никогда не будет вмешиваться в частную сферу и ни коим образом не будет регламентировать язык межличностных коммуникаций", – заверил Порошенко.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко высказался по случаю 204-летия со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Как подчеркнул глава государства, фигура Тараса Шевченко во все времена сплачивала украинцев.
В то же время, правоохранители в Киеве предприняли повышенные меры безопасности в связи с мероприятиями по случаю 204-летия со дня рождения Тараса Шевченко. В частности, в парке Тараса Шевченко запланирован ряд акций, участие в которых примет большое количество человек. В связи с этим в центре столицы несут службу более 500 правоохранителей.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, язык, Порошенко
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке
- На вопросы отвечает юрист. Часть 13
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН
- Как в Донецке боролись за русский язык (ФОТО)
- Яценюк пообещал внести в Раду законопроект о государственном флаге
- Украинцы делятся не на русско- и украиноязычных, а на богатых и бедных
- Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка21:48
- Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке20:10
- ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными19:35
- Басурин прогнозирует «масштабное наступление ВСУ»17:52
- Очередная взорванная машина в Донецке: на воздух взлетел джип17:11
- Экс-главарь боевиков «ДНР» раскритиковал задержание Рубана15:40
- Задержанного с оружием переговорщика центра освобождения пленных отправили в СИЗО Мариуполя14:41
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»13:20
- Публицист назвал единственный способ завершить войну на Донбассе13:00
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение12:30
- Ученые выявили удивительный факт о собаках22:00
- Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка21:48
- Из-за отравления экс-шпиона РФ Скрипаля пострадали 20 человек21:32
- Украину накроет новый циклон: появился прогноз погоды на выходные21:20
- В Украине запретят российскую технику и программное обеспечение21:03
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Хаос, много погибших и крови: Грицак назвал цели кураторов Рубана20:30
- Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке20:10
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года19:55
- ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными19:35
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Эксперты назвали самые опасные продукты питания09:31
- Названы продукты, которые поднимают настроение09:12
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице08:05
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»