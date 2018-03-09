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На 8 марта полуголый украинец устроил стрельбу ради букета цветов

09.03.2018 16:20
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На 8 марта полуголый украинец устроил стрельбу ради букета цветов

Утром 8 марта в Кропивницком произошел необычный инцидент. К правоохранителям обратился гражданин, который заявил, что возле торгового центра слышал выстрелы из автомобиля Ford Scorpio.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Кировоградской области.

Автомобиль с заведенным двигателем стоял на перекрестке улицы Генерала Родимцева. В салоне авто находились водитель и полуголый пассажир. После того как они увидели правоохранителей, мужчины попытались уехать.

Тем не менее полицейские догнали машину и задержали мужчин. Ими оказались 38 и 53-летний жители Кропивницкого.

“В момент совершения преступления экипаж патрульной полиции был рядом, поэтому задержание злоумышленников заняло считанные минуты”, – сообщили патрульные.

Выяснилось, что задержанные подъехали к продавцу цветов и приказали ему положить в салон автомобиля ящик с цветами. Однако рассчитываться за товар они не планировали. Вместо этого один из мужчин достал пистолет и выстрелил в сторону продавца.

Как сообщают в полиции, в результате стрельбы никто не пострадал. 

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, цветы, стрельба, 8 марта
 
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