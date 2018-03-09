Настоящий позор: в зоне АТО произошло ЧП с бойцами ВСУ

09.03.2018 07:10

В районе проведения антитеррористической операции сегодня, 8 марта, хулиганские поступки, совершенные двумя украинскими военнослужащими, стали причиной использования ими огнестрельного оружия.

Как передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-штаба антитеррористической операции в соцсети Facebook, инцидент произошел в Донецкой области недалеко от города Славянск. Военнослужащие были задержаны.



«По последним данным, органами Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины в рамках служебного расследования начались работы по выяснению обстоятельств, которые привели к этому», - написано в сообщении.



«Такой по-настоящему позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО. После того, как завершится служебное расследование, всех виновных лиц планируется привлечь к ответственности», - говорится в заявлении. Напомним, что в середине февраля стало известно о трагической гибели в районе АТО военнослужащих, представляющих отдельную 36-ю бригаду морской пехоты МС ВС Украины.