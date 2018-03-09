Не дожил несколько недель до дня рождения: умер Подервянский

09.03.2018 15:28

В Санкт-Петербурге умер известный режиссер, основатель и руководитель Театра драматических импровизаций Павел Подервянский.

Об этом сообщили в театре.

Российский драматург скончался в возрасте 87 лет.

“Сегодня не стало основателя и руководителя Театра драматических импровизаций, его главного режиссера Павла Подервянского. До своего 87-летия Павел Павлович не дожил всего несколько недель”, сказано в сообщении.

На счету режиссера около 250 постановок в театрах Петербурга, он сотрудничал с Малым драматическим театром, Театром им. Ленсовета. Также он ставил спектакли в Кемерове, Барнауле, Красноярске, Челябинске и других городах.

Источник: https://from-ua.com