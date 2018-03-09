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Праздник 8 марта нужно сохранить – Тарута
Украинцы не воспринимают праздник 8 марта как коммунистический, и не хотят его отмены в рамках декоммунизации, проводимой Институтом национальной памяти. И если такое предложение поступит в парламент, оно не найдет поддержку народных депутатов
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины, лидер партии «Основа» Сергей Тарута.
По словам парламентария, нет необходимости политизировать праздник 8 марта и подвергать декоммунизации, как это предлагают сделать в Институте национальной памяти.
«Если задать украинцам вопрос, воспринимают ли праздник 8 марта как коммунистический, я уверен, что 99% ответили бы отрицательно. В этом вопросе нужно услышать мнение большинства украинцев. У нас декоммунизация идет очень странным образом. Почему-то наша власть пытается выбросить именно то, что было в СССР хорошего. Уже практически избавились от науки, промышленности, бесплатной медицины и достойных пенсий. Также пытаются избавиться от «коммунистического» 8 марта», – отметил Сергей Тарута.
По мнению народного депутата, инициатива по отмене 8 марта не найдет поддержки и в Верховной Раде, если подобное предложение поступит в парламент.
«У нас коррупция, неэффективная власть, постоянный рост цен и тарифов. Вот когда мы устраним это – вот это и будет настоящая декоммунизация Нам нужно убирать то, что мешает, и это явно не праздник 8 марта. Если инициатива по отмене 8 марта все-таки будет подана в парламент, то я уверен, что депутаты ее не поддержат. Я приложу все усилия, чтобы этот праздник остался. Никакие политики не смогут забрать у украинок этот праздник весны и женственности, ведь женщины – основа нашей жизни», – подчеркнул Сергей Тарута.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, праздник, 8 марта
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