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Рано расслабились: после морозов Украину ожидает новая напасть

09.03.2018 08:19
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Рано расслабились: после морозов Украину ожидает новая напасть

В ближайшие дни возможно резкое повышение уровня рек в Украине. Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, - передает Politeka. Спасатели отметили, что чрезвычайные происшествия возможны 9 марта.

В пресс-службе спасателей сообщили, что 9 марта, в результате продолжения медленного таяния снега и осадков, ожидаются подъемы уровней воды. 7 марта, на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской областях, р. Вишня (бассейн Сяна) 0,3 – 1,3 м; левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, реках бассейнов Прута, Сирета 0,1 – 0,7 м; реках Закарпатья на 0,5-1,5 м; на реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 – 0,8 м.

Также стоит отметить, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на март. Так, температура в марте не будет подниматься значительно выше нуля, поэтому синоптики советуют пока не прятать далеко зимние куртки и шапки. Ожидаются также садки в виде мокрого снега.

По долгосрочным прогнозам, погода на март ожидается холодной, температура будет подниматься выше 0 градусов только днем, а по ночам столбик термометра будет периодически опускаться до -7ºС. Хоть какое-то потепление стоит ожидать только к середине месяца. Местами воздух прогреется до +10ºС. Хотя тепло все равно будет перемежаться легкими заморозками и снегом с дождем.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода
 
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