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СБУ не собирается отпускать Рубана, именно поэтому Медведчук уже начал давить на администрацию президента

09.03.2018 10:26
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СБУ не собирается отпускать Рубана, именно поэтому Медведчук уже начал давить на администрацию президента

Как сообщал replyua.net, спецслужбы задержали руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром». По информации украинского блогера и журналиста Назара Приходько, СБУ хочет «дожать» Рубана после того, как взяла его с оружием и боеприпасами на КПВВ «Майорск». Это факт, но Медведчук уже давит на администрацию президента, чтобы Рубана отпустили. Блогер отмечает, что началась сверхсложные политическая игра.

«Лично я – не могу поддержать администрацию президента в этой борьбе не потому, что я за Рубана или Медведчука, эти люди заслужили пожизненное, а потому, что я прекрасно помню, кто ввел Медведчука в Трехстороннюю контактную группу», – написал Назар Приходько.

Журналист отметил, что, тем не менее, он призывает всех неравнодушных поддержать огласку этой ситуации. Как показала тысячу раз практика – огласку, участие и неравнодушие широких слоев народа – является залогом успеха. Рубан обязательно должен сесть. Посадка Рубана – сильный удар по Медведчуку, который ослабит его позиции. Общественные активисты и СМИ обязаны держать ситуацию под контролем. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, СБУ, задержание, Медведчук
 
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