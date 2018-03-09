СБУ не собирается отпускать Рубана, именно поэтому Медведчук уже начал давить на администрацию президента

09.03.2018 10:26

Как сообщал replyua.net, спецслужбы задержали руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром». По информации украинского блогера и журналиста Назара Приходько, СБУ хочет «дожать» Рубана после того, как взяла его с оружием и боеприпасами на КПВВ «Майорск». Это факт, но Медведчук уже давит на администрацию президента, чтобы Рубана отпустили. Блогер отмечает, что началась сверхсложные политическая игра.



«Лично я – не могу поддержать администрацию президента в этой борьбе не потому, что я за Рубана или Медведчука, эти люди заслужили пожизненное, а потому, что я прекрасно помню, кто ввел Медведчука в Трехстороннюю контактную группу», – написал Назар Приходько.



Журналист отметил, что, тем не менее, он призывает всех неравнодушных поддержать огласку этой ситуации. Как показала тысячу раз практика – огласку, участие и неравнодушие широких слоев народа – является залогом успеха. Рубан обязательно должен сесть. Посадка Рубана – сильный удар по Медведчуку, который ослабит его позиции. Общественные активисты и СМИ обязаны держать ситуацию под контролем.

Источник: https://replyua.net