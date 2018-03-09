- Историк Брехуненко придумал, как переименовать Днепропетровскую область11:40
- В Украине ожидаются ледоходы и подъем уровня рек11:22
- В Польше установили скандальный памятник украинцам10:54
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь10:39
- СБУ не собирается отпускать Рубана, именно поэтому Медведчук уже начал давить на администрацию президента10:26
- Синоптик рассказала, когда в Украине существенно потеплеет10:10
- Под Горловкой задержан глава центра освобождения пленных Рубан09:01
- "Газпрому" придется заплатить Украине: Порошенко предупредил россиян08:50
- Заявка на изнасилование: Собчак ответили на посещение оккупированного Крыма08:37
- Рано расслабились: после морозов Украину ожидает новая напасть08:19
СБУ не собирается отпускать Рубана, именно поэтому Медведчук уже начал давить на администрацию президента
Как сообщал replyua.net, спецслужбы задержали руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром». По информации украинского блогера и журналиста Назара Приходько, СБУ хочет «дожать» Рубана после того, как взяла его с оружием и боеприпасами на КПВВ «Майорск». Это факт, но Медведчук уже давит на администрацию президента, чтобы Рубана отпустили. Блогер отмечает, что началась сверхсложные политическая игра.
«Лично я – не могу поддержать администрацию президента в этой борьбе не потому, что я за Рубана или Медведчука, эти люди заслужили пожизненное, а потому, что я прекрасно помню, кто ввел Медведчука в Трехстороннюю контактную группу», – написал Назар Приходько.
Журналист отметил, что, тем не менее, он призывает всех неравнодушных поддержать огласку этой ситуации. Как показала тысячу раз практика – огласку, участие и неравнодушие широких слоев народа – является залогом успеха. Рубан обязательно должен сесть. Посадка Рубана – сильный удар по Медведчуку, который ослабит его позиции. Общественные активисты и СМИ обязаны держать ситуацию под контролем.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, СБУ, задержание, Медведчук
- СБУ задержала группу российских спецагентов с украинскими паспортами
- Силовики СБУ задержали сапера из "ЛНР" (ВИДЕО)
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО
- В Краматорске задержали агента ДНРовцев, который собирал информацию о штабе АТО (ВИДЕО)
- У Авакова сделали громкое заявление о задержанных СБУ людях из окружения Саакашвили
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь10:39
- Под Горловкой задержан глава центра освобождения пленных Рубан09:01
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта14:35
- Трамп принял предложение от Ким Чен Ына о личной встрече12:00
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Историк Брехуненко придумал, как переименовать Днепропетровскую область11:40
- В Украине ожидаются ледоходы и подъем уровня рек11:22
- В Италии муж и жена насиловали девушку-инвалида из Чернобыля11:10
- В Польше установили скандальный памятник украинцам10:54
- Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)10:45
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь10:39
- СБУ не собирается отпускать Рубана, именно поэтому Медведчук уже начал давить на администрацию президента10:26
- Синоптик рассказала, когда в Украине существенно потеплеет10:10
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Эксперты назвали самые опасные продукты питания09:31
- Названы продукты, которые поднимают настроение09:12
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице08:05
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте14:13
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
- “Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса