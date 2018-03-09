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Синоптик рассказала, когда в Украине существенно потеплеет
На своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что серьезное потепление в Украину придет в конце следующей недели, передает replyua.net.
При этом она отметила, что 9-10 марта в Украине погода будет все еще влажной. В дневные часы столбики термометра покажут в пределах 2-7 градусов тепла днем, на юге – до 12 градусов. Прохладно еще будет в Харьковской, Луганской и Сумской области еще, ночью до 6 мороза, днем около нуля. Все это будет сопровождаться туманами, на дорогах ночью и утром будет гололед.
В период с 11 по 15 марта ожидается дальнейший рост температуры. В западных областях – 8-14 градусов тепла, на юге – 7-12 градусов. Превалировать в Украине с понедельника по четверг будет дневная температура 3-9 градусов выше нуля. На северо-востоке будет холоднее, 0-4 градуса тепла. Серьезного потепления следует ожидать в последние дни следующей недели.
Как уже сообщалось, синоптики прогнозируют весьма холодный март и не особо обнадеживают украинцев скорым потеплением. В том числе, среднемесячная температура в первый месяц весны будет в пределах 1-5 градусов тепла и от 0 до +2 градусов в горных районах Украины.
Теги: Донбасс, погода, потепление
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