Украину накроет новый циклон: появился прогноз погоды на выходные

09.03.2018 21:20

На выходных, 10- 11 марта, в Украине отмечаются снегопады и дожди, так как на страну надвигается новый циклон.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 10 марта, на западе Украине прогнозируется небольшое потепление. Там ожидается от 8 до 12 градусов тепла днем. В основном, сухо.

На остальной территории страны в субботу - осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха от 4 тепла до 2 мороза днем и от 0 до -2, а на востоке и до -7 градусов ночью.

"9-10 марта в Шевченковские дни, Украина пройдет атмосферный фронт скандинавского циклона. Поэтому дождь и мокрый снег в течение пятницы-субботы идти постепенно с запада на восток", - написала ранее синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье, 11 марта, запад и восток страны также ожидают дожди и снег. Солнечно будет только в центральных областях.

Так, на западе температура днем поднимется аж до 10 градусов тепла, однако ночью еще будут заморозки до -2.

На юге также потеплеет. Температурный максимум днем в Одессе - 11 градусов со знаком "плюс".

На востоке будет не теплее чем +4 днем. Ночь заморозки до -3.

Источник: https://from-ua.com