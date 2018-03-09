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В центре Киева напали на марш в защиту прав женщин. Как минимум 5 пострадавших
8 марта, в центре Киева прошел марш против гендерной дискриминации, в который слились несколько акций за права женщин. На участников марша было совершено нападение.
В целом, на акции собралось около 700 человек — преимущественно женщин. С Михайловской площади они прошли к КГГА, присоединившись к колонне марша «Годі терпіти!».
Позже среди участниц марша появились провокаторы — они вели себя агрессивно и напали на активистов. Пострадали как минимум 5 человек — в их сторону распылили перцовые баллончики, людей забрасывали зеленкой.
Как сообщила адвокат и активист марша Оксана Гузь, полиция посоветовала феминисткам свернуть свой баннер, посчитав его провоцирующим нападения. «Ви хочете, щоб на вас зараз ще раз напали?» — процитировала Гузь слова полицейских.
«На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при полнейшем невмешательстве и содействии (!) полиции», — позднее добавила она.
Краматорский журналист Богдан Новак, освещавший акцию, пострадал в результате того, что ему брызнули в лицо из перцового баллончика. Это произошло на входе в метро «Майдан Незалежности».
Еще двоих человек избили на Бессарабской площади. На Крещатике представители неких «правых группировок» отобрали у активистки баннер. Все пострадавшие будут обращаться в полицию.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, права женщин, марш
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