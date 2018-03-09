В центре Киева напали на марш в защиту прав женщин. Как минимум 5 пострадавших

09.03.2018 07:50

8 марта, в центре Киева прошел марш против гендерной дискриминации, в который слились несколько акций за права женщин. На участников марша было совершено нападение.

В целом, на акции собралось около 700 человек — преимущественно женщин. С Михайловской площади они прошли к КГГА, присоединившись к колонне марша «Годі терпіти!».

Позже среди участниц марша появились провокаторы — они вели себя агрессивно и напали на активистов. Пострадали как минимум 5 человек — в их сторону распылили перцовые баллончики, людей забрасывали зеленкой.

Как сообщила адвокат и активист марша Оксана Гузь, полиция посоветовала феминисткам свернуть свой баннер, посчитав его провоцирующим нападения. «Ви хочете, щоб на вас зараз ще раз напали?» — процитировала Гузь слова полицейских.

«На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при полнейшем невмешательстве и содействии (!) полиции», — позднее добавила она.

Краматорский журналист Богдан Новак, освещавший акцию, пострадал в результате того, что ему брызнули в лицо из перцового баллончика. Это произошло на входе в метро «Майдан Незалежности».

Еще двоих человек избили на Бессарабской площади. На Крещатике представители неких «правых группировок» отобрали у активистки баннер. Все пострадавшие будут обращаться в полицию.

Источник: https://donpress.com