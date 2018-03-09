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В Киеве серьезно избили народного депутата

09.03.2018 14:28
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В Киеве серьезно избили народного депутата

В Киеве жестоко избили внефракционного народного депутата Юрия Левченко.

Депутат Киеврады Святослав Кутняк на своей странице в соцсети сообщил: «Только на улице Половецкой 25−27, где мы вместе с общиной с пол четвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном наприскалы что у него теперь подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, избиение, народный депутат
 
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