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В Польше установили скандальный памятник украинцам
На юге Польши на кладбище Войска польского в городе Бельско-Бяла установили довольно скандальный памятник, посвященный украинцам.
Как сообщил спикер городской администрации города Бельско-Бяла Томаш Фицонь, памятник уже установлен, но официально не открыт, передает Рoliteka.
Его открытие состоится, вероятно, в июле — 75-я годовщина «кровавого воскресенья» на Волыни.
Памятник посвящен полякам, убитым украинскими националистами на Волыни, но одновременно с этим и украинцам, которые, рискуя жизнью, спасали поляков. Так гласит надпись на монументе: «в память поляков-жертв геноцида на Волыни и в Восточной Галиции, убитых ОУН, УПА и другими вооруженными силами украинских националистов в 1943-1945 гг., и украинцев, которые спасали поляков от страшной смерти ценой своей собственной жизни».
Гранитный памятник имеет форму прямоугольника высотой более 2 метров. В полости в форме креста установлена фигура Иисуса Христа, которая выглядит так, словно была уничтожена в результате пожара.
При этом на памятнике есть слова святого Иоанна Павла II, которые он сказал в 2001 году во Львове: «Пусть благодаря очищению исторической памяти все будут готовы ставить выше то, что объединяет, а не то, что разделяет, чтобы вместе строить будущее».
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, памятник, Волынская резня
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