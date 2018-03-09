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В Польше установили скандальный памятник украинцам

09.03.2018 10:54
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В Польше установили скандальный памятник украинцам

На юге Польши на кладбище Войска польского в городе Бельско-Бяла установили довольно скандальный памятник, посвященный украинцам.

Как сообщил спикер городской администрации города Бельско-Бяла Томаш Фицонь, памятник уже установлен, но официально не открыт, передает  Рoliteka.

Его открытие состоится, вероятно, в июле — 75-я годовщина «кровавого воскресенья» на Волыни.

Памятник посвящен полякам, убитым украинскими националистами на Волыни, но одновременно с этим и украинцам, которые, рискуя жизнью, спасали поляков. Так гласит надпись на монументе: «в память поляков-жертв геноцида на Волыни и в Восточной Галиции, убитых ОУН, УПА и другими вооруженными силами украинских националистов в 1943-1945 гг., и украинцев, которые спасали поляков от страшной смерти ценой своей собственной жизни».

Гранитный памятник имеет форму прямоугольника высотой более 2 метров. В полости в форме креста установлена ​​фигура Иисуса Христа, которая выглядит так, словно была уничтожена в результате пожара.

При этом на памятнике есть слова святого Иоанна Павла II, которые он сказал в 2001 году во Львове: «Пусть благодаря очищению исторической памяти все будут готовы ставить выше то, что объединяет, а не то, что разделяет, чтобы вместе строить будущее».

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Польша, памятник, Волынская резня
 
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