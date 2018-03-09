В Украине ожидаются ледоходы и подъем уровня рек

09.03.2018 11:22

Спасатели рассказали о ситуации на водных объектах страны

По данным Укргидрометцентра, 9 марта в результате медленного таяния снега и осадков ожидаются подъемы уровней воды на ряде водных объектов страны. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской области уровень воды поднимется на 0,3- ,3 м; на левых притоке Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, реках бассейна Прута – на 0,1-0,7 м; реках Закарпатья 0,5-1,5 м; реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 – 0,8 м.

"Будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды", – отметили в ГСЧС.

В свою очередь, киевляне пожаловались на то, что по центральным улицам столицы очень тяжело передвигаться пешком из-за сугробов, сосулек и предупредительных лент, которыми огорожены тротуары.

Источник: https://www.segodnya.ua