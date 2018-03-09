В Украине запретят российскую технику и программное обеспечение

09.03.2018 21:03

В ВР зарегистрирован проект закона номер 8042, предусматривающий дополнения в Закон «О санкциях».

Как передает replyua.net, он предполагает запрет на организациях и предприятиях, относящихся к критической инфраструктуре Украины, технику и программное обеспечение, произведенное в России. Авторы закона к объектам критической инфраструктуры причислили компании и организации химической отрасли, транспорта, банки и финансовые учреждения, IT- и телеком-компании, компании, которые занимаются продовольствием, здравоохранением, коммунальные предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства. В Украине перечень этих документов непубличный.



Изменения касаются софта и техники, разработанной юрлицом, в которой часть уставного капитала является собственностью государства под санкциями, или юрлицом, контроль над которым осуществляет юрлицо иностранного государства под санкциями.



В случае принятия этого закона депутатами, его действие начнется уже на следующий день после публикации в официальной прессе.