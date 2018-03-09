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В Украину движется новый циклон со снегом и дождем
На выходных, 10-11 марта, в Украине отмечаются снегопады и дожди, так как на страну надвигается новый циклон.Такая информация есть на сайте Гидрометцентра. В субботу, 10 марта, на западе Украины прогнозируется небольшое потепление.
Там ожидается от 8 до 12 градусов тепла днем. В основном, сухо. На остальной территории страны в субботу - осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха - от 4 тепла до 2 мороза днем и от 0 до -2 будет ночью.
В воскресенье, 11 марта, запад и восток страны также ожидают дожди и снег. Солнечно будет только в центральных областях. На западе Украины днем потеплеет до 10 градусов, но ночью будет холодно, до 2 градусов мороза.
На юге тоже будет тепло. В Одессе температура поднимется до + 11 градусов. На востоке днем будет не выше +4 градусов. Ночью холодно: два-три градуса мороза. Как прогнозируют синоптики, весь март будет холодным.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, погода, снег, циклон
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