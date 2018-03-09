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За что я воевал? Ветераны АТО сорвали с себя президентские награды

09.03.2018 07:21
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За что я воевал? Ветераны АТО сорвали с себя президентские награды

Винницкие военные протестовали против событий в Киеве, где 3 марта снесли палаточный городок. Возмущенные действиями властей во время кровавого разгона под стенами Верховной Рады участники АТО созвали на внеочередную сессию местных депутатов.

Однако нардепы проигнорировали требования АТОшников, сообщает ТСН. Сессию пытались открыть дважды, но большинство собрать так и не смогли. Даже после часового ожидания из 84 местных депутатов зарегистрировалось лишь 29.

Присутствуют участники АТО пришли в ярость из-за игнорирования их требований и сорвали с себя президентские награды.

"Я поддерживаю своих собратьев, которых жестоко избили на Майдане. Я не хочу иметь такую награду, подписанную президентом", - заявил Вильгельм Кройц. "Я кровью заплатил за эту награду. Я воевал, но за что я воевал? За этих депутатов, которые не пришли? Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу", - попросил Виктор Хомяк.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, награда, АТО, ветераны
 
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