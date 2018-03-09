Заявка на изнасилование: Собчак ответили на посещение оккупированного Крыма

09.03.2018 08:37

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал заявку на посещения оккупированного Крыма Ксенией Собчак

Об этом он рассказал в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

“Она запросила, все чин чином. Но это – примерно как заранее подать в женскую консультацию, в местное РОВД заявку на изнасилование”, – сообщил Невзоров.

По его словам, “украинская сторона, любя Ксению, долго думала, как бы сформулировать поделикатнее ее инициативу”.

“Наконец назвала ее политической шизофренией, и надо сказать, действительно, это было самое мягкое из всего, что можно было придумать, потому что да, действительно, въехать на оккупированную территорию для того, чтобы там генерировать выборные процессы президента другой страны, – это действительно, в принципе, примерно так и называется”, – добавил Невзоров.

Напомним, кандидат в президенты России от партии “Гражданская инициатива” Ксения Собчак заявила, что написала письмо в посольство Украины в РФ, в котором попросила разрешения на въезд в Крым через украинскую территорию.

“Я уже направила письмо, мы сейчас ждем ответа, в посольство Украины. Если поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, это правильно будет. Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, я поеду”, – сообщила Собчак.

При этом в посольстве сообщили, что Ксения Собчак к ним не обращалась.

Также Собчак обвинили в шизофрении из-за ее последних заявлений об оккупированном Крыме. Как раз таким диагнозом охарактеризовал желание Собчак поехать в Крым министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Соблюдать украинское законодательство для въезда в окупировнный Крым это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории это точно шизофрения. Конечно, политическая», – отметил Климкин.

Источник: Politeka