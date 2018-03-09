- Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка21:48
- Украину накроет новый циклон: появился прогноз погоды на выходные21:20
- В Украине запретят российскую технику и программное обеспечение21:03
- Хаос, много погибших и крови: Грицак назвал цели кураторов Рубана20:30
- Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке20:10
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года19:55
- ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными19:35
- Журналист: «Нафтогаз» откровенно дурит украинцев, мы платим по реально завышенным ценам19:18
- Праздник 8 марта нужно сохранить – Тарута18:47
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна18:07
Журналист: «Нафтогаз» откровенно дурит украинцев, мы платим по реально завышенным ценам
Руководство НАК «Нафтогаз» Украины пытается доказать украинцам, что стоимость одной тысячи кубометров газа отечественной добычи составляет 4900 гривен, а налоги и расходы повышают цену «голубого топлива» до нынешних 6900 гривен за тысячу кубов. Но, как передает replyua.net, журналист Александр Дубинский уверен, что речь идет о «просто нарисованной цифре».
«Если НАК так хочется нас убедить в том, что мы платим за газ справедливую цену – пускай они покажут все составляющие стоимости этого газа. Если цена включает не только миллионные зарплаты Андрея Коболева и Ко, которые и придумали схему ограбления народа – так покажите эти составляющие. А если цена состоит из инвестиций на разведку и добычу новых месторождений – покажите, как эта программа выполняется», - отметил он.
Также Дубинский отметил, что согласно информации вице-премьер-министра Владимира Кистиона, оптовая цена, по которой «Укргаздобыча» продает газ, имеет прибыльность более 250%. При э том инвестиционную программу на 2017 год, которая в рамках проекта финансового плана составляла 30 млрд грн., в реальности выполнили только на 9 млрд грн.
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ
- Эксперты прогнозируют снижение цен на "хрущевки"
- Промышленность Донецкой области "подпрыгнула", но отстает от докризисного уровня
- Цены в феврале: "прыгнут" молоко, сахар, овощи и фрукты
- Газ подешевеет
- Цены в октябре. Рожать станет выгоднее, пить - дороже, а ездить - дешевле!
- Россия советует Украине к цене на газ относиться спокойно
- Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка21:48
- Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке20:10
- ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными19:35
- Басурин прогнозирует «масштабное наступление ВСУ»17:52
- Очередная взорванная машина в Донецке: на воздух взлетел джип17:11
- Экс-главарь боевиков «ДНР» раскритиковал задержание Рубана15:40
- Задержанного с оружием переговорщика центра освобождения пленных отправили в СИЗО Мариуполя14:41
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»13:20
- Публицист назвал единственный способ завершить войну на Донбассе13:00
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение12:30
- Ученые выявили удивительный факт о собаках22:00
- Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка21:48
- Из-за отравления экс-шпиона РФ Скрипаля пострадали 20 человек21:32
- Украину накроет новый циклон: появился прогноз погоды на выходные21:20
- В Украине запретят российскую технику и программное обеспечение21:03
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Хаос, много погибших и крови: Грицак назвал цели кураторов Рубана20:30
- Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке20:10
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года19:55
- ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными19:35
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Эксперты назвали самые опасные продукты питания09:31
- Названы продукты, которые поднимают настроение09:12
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице08:05
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»