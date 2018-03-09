Журналист: «Нафтогаз» откровенно дурит украинцев, мы платим по реально завышенным ценам

09.03.2018 19:18

Руководство НАК «Нафтогаз» Украины пытается доказать украинцам, что стоимость одной тысячи кубометров газа отечественной добычи составляет 4900 гривен, а налоги и расходы повышают цену «голубого топлива» до нынешних 6900 гривен за тысячу кубов. Но, как передает replyua.net, журналист Александр Дубинский уверен, что речь идет о «просто нарисованной цифре».



«Если НАК так хочется нас убедить в том, что мы платим за газ справедливую цену – пускай они покажут все составляющие стоимости этого газа. Если цена включает не только миллионные зарплаты Андрея Коболева и Ко, которые и придумали схему ограбления народа – так покажите эти составляющие. А если цена состоит из инвестиций на разведку и добычу новых месторождений – покажите, как эта программа выполняется», - отметил он.



Также Дубинский отметил, что согласно информации вице-премьер-министра Владимира Кистиона, оптовая цена, по которой «Укргаздобыча» продает газ, имеет прибыльность более 250%. При э том инвестиционную программу на 2017 год, которая в рамках проекта финансового плана составляла 30 млрд грн., в реальности выполнили только на 9 млрд грн.