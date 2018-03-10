День опасности и разрушения. Гороскоп на 10 марта, субботу

10.03.2018 08:37

В эту субботу нас ожидают опасные 23-е Лунные сутки, а это означает, что надо проявлять осторожность - нашей энергетической оболочке трудно справляться с мощным энергетическим полем этого дня. Он связан с насилием, разрушением и агрессией, и именно с него начинается последняя фаза Луны, так называемые дни Гекаты.

ОВЕН В этот период советую Вам отдавать предпочтение завершению старых дел и повременить с обновлениями.

ТЕЛЕЦ Для этого дня подходят тихие, но хлопотные занятия, например, домашняя работа - уборка, стирка, мелкий ремонт.

БЛИЗНЕЦЫ Сегодня Вам лучше воздержаться от посещения мест большого скопления людей и употребления алкоголя

РАК Особое внимание обратите на обстановку внутри семьи, тогда и остальные общения пройдут спокойно.

ЛЕВ Сегодня для Вас в одиночестве нет необходимости. Ваше окружение в любом случае может стать для Вас источником силы и поддержки.

ДЕВА Вам надо пока экономить силы, слишком много энергии было растрачено за последние дни.

ВЕСЫ Подумайте о том, что ситуация в которой Вы сейчас находитесь - это Ваш осознанный выбор. Быть может пора ли что-то изменить...

СКОРПИОН Сегодня Ваш интерес ко всему высокодуховному и таинственному будет вознаграждён.

СТРЕЛЕЦ Символ этого дня Крокодил поможет Вам молниеносно среагировать на опасность - будьте хладнокровны.

КОЗЕРОГ Весна на пороге, и Вам уже хочется перемен, но пока не время решительных действий - двигайтесь в ногу с обстоятельствами.

ВОДОЛЕЙ Корабль Вашей жизни готовится войти в порт - у Вас ещё есть время обдумать все свои действия на новом для Вас поприще.

РЫБЫ Вы хотите немедленно следовать туда, куда Вас зовут последние события, но я советую Вам не спешить.

Источник: vesti-ukr.com