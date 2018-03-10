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День опасности и разрушения. Гороскоп на 10 марта, субботу
В эту субботу нас ожидают опасные 23-е Лунные сутки, а это означает, что надо проявлять осторожность - нашей энергетической оболочке трудно справляться с мощным энергетическим полем этого дня. Он связан с насилием, разрушением и агрессией, и именно с него начинается последняя фаза Луны, так называемые дни Гекаты.
ОВЕН В этот период советую Вам отдавать предпочтение завершению старых дел и повременить с обновлениями.
ТЕЛЕЦ Для этого дня подходят тихие, но хлопотные занятия, например, домашняя работа - уборка, стирка, мелкий ремонт.
БЛИЗНЕЦЫ Сегодня Вам лучше воздержаться от посещения мест большого скопления людей и употребления алкоголя
РАК Особое внимание обратите на обстановку внутри семьи, тогда и остальные общения пройдут спокойно.
ЛЕВ Сегодня для Вас в одиночестве нет необходимости. Ваше окружение в любом случае может стать для Вас источником силы и поддержки.
ДЕВА Вам надо пока экономить силы, слишком много энергии было растрачено за последние дни.
ВЕСЫ Подумайте о том, что ситуация в которой Вы сейчас находитесь - это Ваш осознанный выбор. Быть может пора ли что-то изменить...
СКОРПИОН Сегодня Ваш интерес ко всему высокодуховному и таинственному будет вознаграждён.
СТРЕЛЕЦ Символ этого дня Крокодил поможет Вам молниеносно среагировать на опасность - будьте хладнокровны.
КОЗЕРОГ Весна на пороге, и Вам уже хочется перемен, но пока не время решительных действий - двигайтесь в ногу с обстоятельствами.
ВОДОЛЕЙ Корабль Вашей жизни готовится войти в порт - у Вас ещё есть время обдумать все свои действия на новом для Вас поприще.
РЫБЫ Вы хотите немедленно следовать туда, куда Вас зовут последние события, но я советую Вам не спешить.
Источник: vesti-ukr.com
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп
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