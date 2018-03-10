Дезертирство среди украинских военных: статистика пугает

10.03.2018 20:42

В Украине в течение 2017 было начато 468 уголовных производств по фактам дезертирства украинских военнослужащих, что почти на 9% больше, чем в 2016 году

Об этом сообщает from-ua с ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

По данным ГПУ, за прошлый год в целом по Украине было зарегистрировано 468 уголовных производств по статье 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, из которых было закрыто 19.

При этом, как сообщили в прокуратуре, на территории Донецкой области было начато 49 производств по фактам дезертирства, а закрыто 6. На Луганщине возбуждено 9 уголовных производств и ни одного в прошлом году не было закрыто.

В ГПУ напомнили, что в течение 2016 года в целом по Украине было начато 430 уголовных производств по фактам дезертирства, из которых было закрыто 47.