Гидрометцентр: ожидается резкий подъем воды в реках Украины

10.03.2018 15:32

Синоптики предупредили о том, что с 10 по 12 марта в Украине резко повысится уровень воды в водоемах из-за большого количества осадков и потепления.

Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в ближайшие дни осадки в Украине не прекратятся, и, следовательно, уровень воды продолжит увеличиваться. В частности, синоптики отметили, что ждут повышения уровня воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,5-1,5 метров, на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,1-0,6 метров.

Кроме того, в реках бассейна Западного Буга вода повысится до 1 метра, а на участке Залещики-Галич, что на Днестре, примерно на 0,5 - 1 метр. По прогнозам синоптиков, местами начнется ледоход и сформируются заторы изо льда, особенно на горных притоках Днестра.