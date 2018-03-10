Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гидрометцентр: ожидается резкий подъем воды в реках Украины

10.03.2018 15:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гидрометцентр: ожидается резкий подъем воды в реках Украины

Синоптики предупредили о том, что с 10 по 12 марта в Украине резко повысится уровень воды в водоемах из-за большого количества осадков и потепления.

Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в ближайшие дни осадки в Украине не прекратятся, и, следовательно, уровень воды продолжит увеличиваться. В частности, синоптики отметили, что ждут повышения уровня воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,5-1,5 метров, на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,1-0,6 метров.

Кроме того, в реках бассейна Западного Буга вода повысится до 1 метра, а на участке Залещики-Галич, что на Днестре, примерно на 0,5 - 1 метр. По прогнозам синоптиков, местами начнется ледоход и сформируются заторы изо льда, особенно на горных притоках Днестра.



Теги: Украина, Донбасс, осадки, гидрометеоцентр, наводнение, потепление, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх