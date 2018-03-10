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Хакеры во время атаки на МИД Германии похитили протокол по "Brexit" и документы по Украине
Хакеры, атаковавшие серверы правительства ФРГ, похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу «Brexit», а также документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel Online, передают fakty.ua.
По информации издания, всего хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым был похищен материал по «Brexit». Далее была произведена атака на серверы с документами по Украине и Беларуси, которая проходила уже под контролем правоохранителей.
Еще в конце февраля стало известно о взломе серверов министерства иностранных дел и Минобороны Германии. Наиболее пострадала правительственная сеть Бонн — Берлин, которая считается надежно защищенной. Сам взлом был совершен в конце 2016 года, а обнаружен в конце 2017-го.
Теги: Украина, Донбасс, Германия, похищение, ЕС, МИД, Минобороны, хакеры, Brexit
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