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Мартынюк: Компартия в Украине не запрещена. Сегодня мы не сможем идти на выборы, но завтра ситуация будет другой. ВИДЕО

10.03.2018 11:50
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Мартынюк: Компартия в Украине не запрещена. Сегодня мы не сможем идти на выборы, но завтра ситуация будет другой. ВИДЕО

Почему решение Конституционного Суда Украины об отмене закона Кивалова–Колесниченко опасно для страны, брали ли деньги коммунисты у Партии регионов за голосования в Верховной Раде, запрещена ли Компартия в Украине и почему она не может участвовать в выборах.

Об этом, а также о том, нападала ли Россия на Украину, в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал бывший вице-спикер Верховной Рады Украины, второй секретарь ЦК КПУ Адам Мартынюк.



Теги: Украина, Россия, Партия регионов, Донбасс, выборы, Конституционный суд, Верховная Рада, коммунистическая партия
 
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