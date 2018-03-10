Мартынюк: Компартия в Украине не запрещена. Сегодня мы не сможем идти на выборы, но завтра ситуация будет другой. ВИДЕО

10.03.2018 11:50

Почему решение Конституционного Суда Украины об отмене закона Кивалова–Колесниченко опасно для страны, брали ли деньги коммунисты у Партии регионов за голосования в Верховной Раде, запрещена ли Компартия в Украине и почему она не может участвовать в выборах.

Об этом, а также о том, нападала ли Россия на Украину, в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал бывший вице-спикер Верховной Рады Украины, второй секретарь ЦК КПУ Адам Мартынюк.