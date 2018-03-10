Первоклассников в школы будут зачислять по-новому

10.03.2018 21:09

В Министерстве образования Украины предоставили разъяснения относительно того, как теперь будут зачислять детей в первый класс. Ведомство не подтвердило информацию о том, что идти в школу можно будет только по месту прописки. По месту жительства есть только право первоочередного заявления, сообщает Знамя индустрии.

По словам советника Министра образования Оксаны Макаренко, «то, что можно идти в школу исключительно по месту прописки является неправдой. По месту жительства предоставляется право на первоочередное зачисление. Если места для всех желающих хватает, то родителям необходимо подать заявление, метрику и медицинскую справку. Никаких конкурсов на поступление в школу не предусмотрено».

Также существует определенный перечень документов, который подтверждает факт проживания семьи на территории, которая находится на обслуживании у школы. Это может быть и прописка, и выписка из регистрационного реестра, и документ о собственности на жилье, и заверенный нотариально договор аренды.

Также право первоочередного зачисления в школы будут иметь дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в этой школе.