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Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году
Известный российский пропагандист Владимир Соловьев опубликовал в сети документальный фильм «Миропорядок 2018» с Владимиром Путиным в главной роли. Как передает replyua.net, популярный украинский политолог Евгений Магда в своем блоге отмечает, что поверить в то, что Соловьев по личной инициативе снял и выложил фильм про Путина может только разве что инопланетянин.
На самом деле почерк пиарщиков Путина не изменился, ведь все помнят книгу «От первого лица» Путина в 2000 году, которая позволяла гражданам России понять взгляды нового лидера страны, теперь вот «Миропорядок 2018», снятый за бюджетные деньги.
Политолог отмечает, что главный посыл фильма – это, конечно же, показать, что Путину замены нет, ну а дальше идет мягкий переход о том, что в 1991-ом году Горбачев сделал роковую ошибку и Путин не пытается даже скрыть, что он искренне сожалеет о распаде Советского Союза и тут звучит главная мысль, которой «прошит» весь сюжет этого агитационного фильма – СССР еще можно восстановить, более того, Путин уже начал его восстанавливать в 2014 году, аннексировав украинский Крым. Почему-то говорится, что восстановление справедливости началось с 2014-го года, а о войне в Грузии как-то умалчивается, мол до 2014 Россия была в поникшем состоянии и только, начав войну с Украиной начала «подниматься с колен».
По словам Евгения Магды, кульминация фильма, о которой уже говорят все СМИ, – заявление Путина о готовности нанести встречный ядерный удар, который может разрушить планету. Президент России задается вопросом «нужен ли мир, если в нем не будет России?». Это уже сигнал не россиянам, а западным лидерам о том, что их медлительность может дорого им стоять.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Грузия, Российская Федерация, фильм, СССР
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