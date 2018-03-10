- Первоклассников в школы будут зачислять по-новому21:09
- Дезертирство среди украинских военных: статистика пугает20:42
- Украину разогреет до +13. Погода на воскресенье, 11 марта 19:54
- Путин заявил, что не знает, почему США ввели санкции против России18:22
- Хакеры во время атаки на МИД Германии похитили протокол по "Brexit" и документы по Украине17:09
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Гидрометцентр: ожидается резкий подъем воды в реках Украины15:32
- Уроды, никак не нажрутся: новые грабительские налоги разгневали украинцев15:12
- Водители о новом запрете Минздрава на вождение - это узаконенное вымогательство мзды14:52
- Мартынюк: Компартия в Украине не запрещена. Сегодня мы не сможем идти на выборы, но завтра ситуация будет другой. ВИДЕО11:50
Путин заявил, что не знает, почему США ввели санкции против России
Президент РФ Владимир Путин не понимает, за что США ввели санкции в отношении России. Об этом он сказал американскому телеканалу NBC в интервью, которое записывалось 1 и 2 марта и которое расшифровано на сайте Кремля, передает gordonua.com.
"Нет, я не знаю", – заявил Путин в ответ на вопрос, знает ли он, почему введены санкции. После этой фразы российский президент вспомнил об Украине.
"Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту на Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?" – сказал он. Путин предложил "сесть спокойно, поговорить и разобраться".
"Вот мне кажется, что действующий президент (президент США Дональд Трамп. – "ГОРДОН") этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать. Но мы‑то к этому готовы по любому вопросу: и по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона", – заявил президент РФ.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Дональд Трамп, санкции
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- "В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной
- Польется кровь: у Путина отреагировали на американское оружие для Украины
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Загнанная в угол кремлёвская крыса пошла ва-банк
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно13:10
- Стратегический беспилотник США провел очередную разведку на Донбассе12:49
- Провал боевиков на Донбассе: появились подробности12:31
- Первоклассников в школы будут зачислять по-новому21:09
- Дезертирство среди украинских военных: статистика пугает20:42
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Украину разогреет до +13. Погода на воскресенье, 11 марта 19:54
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- Китай начал разрабатывать связь 6G19:12
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Путин заявил, что не знает, почему США ввели санкции против России18:22
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- Илон Маск презентовал "подземный троллейбус" (ВИДЕО)17:45
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать