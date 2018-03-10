Путин заявил, что не знает, почему США ввели санкции против России

10.03.2018 18:22

Президент РФ Владимир Путин не понимает, за что США ввели санкции в отношении России. Об этом он сказал американскому телеканалу NBC в интервью, которое записывалось 1 и 2 марта и которое расшифровано на сайте Кремля, передает gordonua.com.

"Нет, я не знаю", – заявил Путин в ответ на вопрос, знает ли он, почему введены санкции. После этой фразы российский президент вспомнил об Украине.

"Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту на Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?" – сказал он. Путин предложил "сесть спокойно, поговорить и разобраться".

"Вот мне кажется, что действующий президент (президент США Дональд Трамп. – "ГОРДОН") этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать. Но мы‑то к этому готовы по любому вопросу: и по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона", – заявил президент РФ.