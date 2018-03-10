Уроды, никак не нажрутся: новые грабительские налоги разгневали украинцев

10.03.2018 15:12

Украинцев возмутило известие Государственной фискальной службы о новых налогах, передает Politeka и from-ua.com.

В частности, как стало известно, украинцы, получали иностранные доходы, должны подать декларацию.

“Все граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за границы – наследие, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать. При этом декларацию они должны подать независимо от того, были ли с этих сумм удержания налога”, – заявили в ДФС.

При этом в ведомстве уточняют, что в случае, если человек уже уплатила налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, нужно взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах, которые будут учитывать при пересчете в Украине.

«Платить с своих тяжело заработанных денег государству за что? За плохие условия жизни (дороги на которых машины ломаются … условия труда, зарплаты и т.д.)…», «Наши олигархи и взяточники никак нажруться. Здесь одни старики и останутся», «Государство Украина хочет заняться рэкетом. Дожили», «Самое печальное в том, что, если примут подобного рода законы, украинцы будут платить, так как все равно будет выгоднее работать в Украине за деньги, и никаких митингов судя по последнему разгона из под ВР тоже не будет», – комментируют нововведения украинцы.