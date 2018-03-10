Водители о новом запрете Минздрава на вождение - это узаконенное вымогательство мзды

10.03.2018 14:52

Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект Приказа о перечне болезней, при которых запрещено управлять транспортным средством (мопедом, мотороллером, мотоциклом, квадроциклом, грузовиком и легковым авто). В документ включены 28 позиций, передает kp.ua.

При каких болезнях нельзя будет водить машину

* хронические заболевания оболочек глаз, которые сопровождаются нарушениями зрения. При этом люди с нарушенным восприятием цвета допускаются совершенно спокойно,

* хроническое воспаление слезного мешка или стойкое слезотечение,

* стойкая диплопия как последствие косоглазия,

* ограничение поля зрения более чем на 20 градусов,

* снижение остроты зрения,

* заболевания сетчатки и зрительного нерва,

* глаукома,

* снижение слуха любой этиологии: полная глухота. Кстати, при полной глухоте, глухонемоте допуск происходит индивидуально,

* заболевание любой этиологии, которое вызывает нарушение функций вестибулярного аппарата, головокружение, нистагм,

* доброкачественные образования, малоподвижные рубцы, которые затрудняют движение конечностей,

* отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, что затрудняет движение. В качестве исключения могут допускаться лица с ампутированными конечностями и протезами, если культя не менее 1/3 конечности и подвижность в ампутированном суставе полностью сохранена,

* отсутствие пальцев или фаланг,

* травматические деформации и дефекты костей черепа с выраженной невралгической симптоматикой,

* если одна нога короче другой больше чем на 6 см,

* заболевания, которые вызывают ограничение движений или боль при движении конечностями, грыжи, свищи, выпадение прямой кишки, геморрой, водянка яичка или семенного канатика,

* заболевания сосудов: аортальные аневризмы, аневризмы сосудов головного мозга и т.д.,

* стойкие изменения в бронхолегочной системе с выраженными признаками легочной недостаточности,

* врожденные или приобретенные пороки сердца и сосудов любой этиологии,

* болезни сердца,

* гипертоническая болезнь,

* болезни крови и кроветворных органов,

* эндокринные заболевания,

* хронические рецидивные заболевания периферии нервной системы и остаточные явления перенесенных болезней и травм больших нервных стволов со стойкими нарушениями нервной системы,

* тяжелые хронические и затяжные психические расстройства, которые характеризуются нарушением восприятия действительности и лишают человека возможности адекватно воспринимать окружающую действительность, свое состояние и поведение,

* эпилепсия,

* умственная отсталость, но вопрос о противопоказаниях при психиатрических заболеваниях решается индивидуально,

* алкоголизм, наркомания, токсикомания.

В некоторых случаях решение будет приниматься медицинской комиссией индивидуально.

Новый повод для взяток

Создадут специальные медкомиссии для проверки у водителей наличия всех вышеперечисленных заболеваний или можно будет по-быстрому пройти всех специалистов в коммерческих клиниках, ответить "ничего не беспокоит" на дежурные вопросы и просто купить справку, заплатив пару сотен гривен? На этот вопрос у Минздрава пока ответа нет.

Зато многие водители, которые внимательно читали проект приказа, считают, что это новая кормушка для медиков-взяточников.

"Я молчу о перечне болезней, при наличии которых нельзя управлять коммерческим транспортом, так как тут водитель возит пассажиров либо грузы, хотя запрет управлять авто при язве желудка, изменении бронхов, тахикардии или болезни почек (отсутствие одной почки) и вызывает сомнения тоже.

Особенное неприятие у меня вызывают в этом перечне болезни, при наличии которых управлять авто вроде бы и запрещено якобы, но можно получить индивидуальные разрешение врача. А мы уже с вами знаем, что принцип "запрещено, но вам могу разрешить индивидуально!" ничто иное, как узаконенное вымогательство мзды и прямой путь к коррупции", - пишет на своей странице в Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Хотя в МОЗ нас уверили, что в "проекте приказа отсутствуют правила и процедуры, которые могут содержать риски коррупционных правонарушений".

Мнение врача

В медицинской среде мнения разделились.

- Расширение перечня болезней, при которых нельзя водить транспорт, и ужесточение контроля – это хорошо. Есть масса случаев, когда страдали сами водители, пешеходы, другие участники дорожного движения из-за водителя, который терял сознание за рулем и т.д., - делится врач скорой помощи Алексей Назаренко.

Но есть и другое мнение.

- Я считаю абсолютно неоправданным то, что в перечень МОЗ включили заболевания, которые вообще не имеют отношения к требованиям для водителя. Например, грыжи, свищи, то же самое выпадение прямой кишки и, простите, водянка яичка никак не влияют на управление машиной. Более того, примерно треть указанных болезней никак не влияют на возможность управлять машиной, - говорит кандидат медицинских наук, терапевт Ярослав Николаев.

Кстати

Нет справки - плати штраф

Согласно действующему законодательству, медицинская справка требуется при получении водительского удостоверения. Потом в зависимости от возраста она меняется от раза в 10 лет до ежегодного. Медицинскую справку нужно иметь, но предъявлять не требуется, кроме случаев с судебными разбирательствами. В 2017 году в Верховную Раду был подан законопроект "О дорожном движении и его безопасности", которым регламентируется в том числе и ношение медицинской справки водителями. Сейчас законопроект отправили на доработку. Но если примут, то справку нужно будет возить с собой. За нарушение этого требования - штраф 850 грн.