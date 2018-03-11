Гривня може зміцнитися: наскільки «впаде» долар після свят

11.03.2018 13:38

Найближчим часом на українців чекає нове зміцнення національної валюти

Таку думку висловив економіст Андрій Шевчишин.

«Підвищення облікової ставки до 17% буде підтримувати гривню. Позитивним фактором виступить приплив валюти від участі в приватизації та перемоги НАК “Нафтогаз” в Стокгольмському арбітражному суді, за яким “Газпром” зобов’язаний виплатити Україні $ 2,56 млрд. Надходження цих коштів навіть тимчасово зняти необхідність кредиту МВФ», – зазначив він.

Шевчишин впевнений, що стримати зростання курсу долара в березні допоможе підвищення ставки ФРС США (аналог Національного банку України – ред.) більш ніж на 0,25%.

Схожу думку висловив і економіст Юрій Гриненко.

«Думаю, з вівторка нацвалюта цілком може зміцнитися і до 25,80 грн ./$, а може і глибше. Особливо, якщо Мінфін буде розміщувати ОВДП на велику суму, що дасть подвійний ефект разом з продажами експортерів. Згодом міжбанк може вийти і на 25,50 грн ./$. Але ось тут поки складно говорити про конкретні дати», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, долар готує подарунок до 8 березня, продовжуючи знижуватися в ціні по відношенню до гривні. Перший тиждень березня, точніше, її половина, почався з падіння валюти. За підсумками торгів його курс на міжбанку втратив 19 копійок, і закріпився в рамках 26,43-26,46 грн ./$.

Активно продавати валюту почали експортери. Вони розуміли, що валюта подешевшає через тиждень: після чотирьох вихідних, починаючи з 12 березня, буде продаватися велика партія виручки через накладки з святковими днями.

Джерело: Politeka