Гройсман: «Потребление газа в Украине сократится в два раза»

11.03.2018 14:35

За последние три года Украина сократила потребление газа на рекордные шесть миллиардов кубометров, а уже к 2022 году потребление уменьшится в два раза – до 13 миллиардов кубометров в год.



Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Владимир Гройсман, украинский премьер. По его словам, потребление газа в стране продолжает сокращаться. «Энергоэффективность просто языком цифр. Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год - 24 млрд кубов, 2017 - 18 млрд кубов. Уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов за 3 года», - отметил Гройсман.



По его прогнозам, в 2022 году Украина использует только 13 миллиардов кубометров. К слову, еще в 2014 году потребление газа в нашей стране достигало рекордных 24 миллиардов кубометров, и сейчас Украина активно переходит на другие источники энергии. В 2017 году потребление газа в Украине сократилось уже до 18 миллиардов кубометров.