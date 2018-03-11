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Эксперты раскритиковали решение Укрзализныци
Эксперты считают неразумным решение компании УЗ закупить локомотивы американской компании Дженерал Электрик. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, один локомотив обойдется Украине в четыре миллиона долларов, и УЗ собирается закупить двести таких локомотивов.
В компании подчеркнули, что ранее было заключено соглашение, согласно которому УЗ обязалась приобрести локомотивы, которые будут изготавливать на предприятиях в Техасе и Пенсильвании. Украинские бизнесмены сильно удивлены решением и отмечают, что в Украине работают три предприятия, которые могут производить и дизельные локомотивы, и электровозы. Кроме того, продукция этих заводов обошлась бы компании намного дешевле.
«Для нас очень важно, чтобы наша промышленность имела шанс модернизироваться. Это не льготы! Это стимул, чтобы у нас создавались рабочие места и усиливалась конкурентоспособность! Но важно, чтобы государство само было заинтересовано в закупках внутри страны. Этот пункт тоже есть в законе», - рассказал Анатолий Кинах, глава союза предпринимателей и промышленников. Нужно отметить, что локомотивы Дженерал Электрик также закупает и Казахстан, но по три миллиона долларов, поскольку они немного отличаются от тех, которые закупит Укрзализныця.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Укрзализниця, критика
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