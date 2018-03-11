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Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список

11.03.2018 15:07
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Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список

Это касается, как неотложной, так и паллиативной, первичной и узкоспециализированной помощи. 

В 2018 году в Украине начала действовать скандальная медицинская реформа. Согласно нововведениям, часть услуг должны стать бесплатными для простых смертных. Как это будет работать в действительности, время покажет, а пока Знай.юа предлагает ознакомиться, какие услуги первичной, неотложной, паллиативной и узкоспециализированной помощи должны быть бесплатными.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:

 

  • поражение электрическим током;
  • ожоги;
  • обморожение выше II степени
  • кровотечение из сосудов;
  • отравление;
  • инсульты;
  • инфаркты;
  • отек легких;
  • острая почечная недостаточность.

ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:

  • наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;
  • сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями
  • оказание неотложной помощи;
  • направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
  • проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;
  • консультирование.

 

В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:

 

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • глюкоза крови;
  • общий холестерин;
  • анализы мочи;
  • общий анализ мочи;
  • электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
  • микроскопия мокроты;
  • быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

 

Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:

 

  • аллергологов;
  • венерологов;
  • гинекологов;
  • кардиологов;
  • мануальных терапевтов;
  • логопедов;
  • нейрохирургов;
  • пульмонологов и т. д.

ВАЖНО: услуги врачей будут бесплатными только в тех случаях, когда пациент получил направление от семейного врача. В противном случае пациент будет платить по тарифу, определенному государством.

 

Источник: http://zi.dn.ua 




Теги: Донбасс, реформа, медицина
 
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