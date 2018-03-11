Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список

11.03.2018 15:07

Это касается, как неотложной, так и паллиативной, первичной и узкоспециализированной помощи.

В 2018 году в Украине начала действовать скандальная медицинская реформа. Согласно нововведениям, часть услуг должны стать бесплатными для простых смертных. Как это будет работать в действительности, время покажет, а пока Знай.юа предлагает ознакомиться, какие услуги первичной, неотложной, паллиативной и узкоспециализированной помощи должны быть бесплатными.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:

поражение электрическим током;

ожоги;

обморожение выше II степени

кровотечение из сосудов;

отравление;

инсульты;

инфаркты;

отек легких;

острая почечная недостаточность.

ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:

наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями

оказание неотложной помощи;

направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;

проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;

консультирование.

В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

глюкоза крови;

общий холестерин;

анализы мочи;

общий анализ мочи;

электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;

микроскопия мокроты;

быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:

аллергологов;

венерологов;

гинекологов;

кардиологов;

мануальных терапевтов;

логопедов;

нейрохирургов;

пульмонологов и т. д.

ВАЖНО: услуги врачей будут бесплатными только в тех случаях, когда пациент получил направление от семейного врача. В противном случае пациент будет платить по тарифу, определенному государством.

Источник: http://zi.dn.ua