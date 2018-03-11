Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом

11.03.2018 07:54

11 марта, в Украине будет по-настоящему весенняя погода – будет солнечно, без осадков в западных, центральных и южных областях.

Как передает replyua.net, об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. В том числе, на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской Черновицкой областях, на Волыни, в Ровненской и Хмельницкой областях днем столбики термометра в этих регионах в среднем составит от +9 до +12 градусов.



Между тем, погода в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и в Запорожье тоже порадует солнцем и отсутствием осадков. В среднем дневная температура воздуха прогнозируется в пределах +4+7 градусов. В южных регионах страны 11 марта тоже будет сухо, солнечно с температурой воздуха +8+12 градусов. Такая же погода ожидается в Киеве – в украинской столице не ожидается ни дождя, ни снега, а температура воздуха составит +3+5 градусов.



Не до конца весенняя погода будет на севере и востоке Украины. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометра покажут от 0 до 5 градусов тепла.