Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом

11.03.2018 07:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом

11 марта, в Украине будет по-настоящему весенняя погода – будет солнечно, без осадков в западных, центральных и южных областях.

Как передает replyua.net, об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. В том числе, на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской Черновицкой областях, на Волыни, в Ровненской и Хмельницкой областях днем столбики термометра в этих регионах в среднем составит от +9 до +12 градусов.

Между тем, погода в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и в Запорожье тоже порадует солнцем и отсутствием осадков. В среднем дневная температура воздуха прогнозируется в пределах +4+7 градусов. В южных регионах страны 11 марта тоже будет сухо, солнечно с температурой воздуха +8+12 градусов. Такая же погода ожидается в Киеве – в украинской столице не ожидается ни дождя, ни снега, а температура воздуха составит +3+5 градусов.

Не до конца весенняя погода будет на севере и востоке Украины. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометра покажут от 0 до 5 градусов тепла. 



Теги: Донбасс, погода, потепление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх