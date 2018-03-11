Нужно бить в набат: работодатели пожаловались на украинцев

11.03.2018 10:00

Для каждого третьего работодателя в Украине самой главной является проблема оттока кадров, пишет РИА Новости Украина.

При этом, жалуется на острую нехватку квалифицированной рабочей силы представители как малого, так и среднего, и крупного бизнеса.

«Нужно не просто говорить, нужно бить в набат», – реагируют на проблему социологи.

Ссылаясь на результаты опроса предприятий, проведенного Нацбанком Украины, социологи заявляют, что в четвертом квартале 2017 года «опрос показал, что 29% среди тех проблем, которые они видят для развития бизнеса, для устойчивости бизнеса, для его расширения, называют недостаток квалифицированных кадров, недостаток рабочей силы».

Данная проблема ощутима как для крупного, так и для среднего и малого бизнеса — и «это касается практически всех отраслей». При этом, масла в огонь подливают и заробитчане, которые с каждым днем все больше покидают страну.

На сегодняшний день эксперты выделяют два фактора, которые изменили миграционные потоки. Первый: украинцев выталкивает из страны не только бедность, но желание жить лучше — «не только с точки зрения работы и заработка, но и с точки зрения личной безопасности, с точки зрения комфорта, инфраструктуры…».

Второй фактор — ориентация молодежи на получение конкурентного образования за рубежом. «И мы прекрасно понимаем, что каждый второй… из получивших образование за рубежом вряд ли вернётся в Украину», — резюмировала социолог.

Источник: https://from-ua.com