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Пока Украина в ожидании очередного транша, в МВФ играют “в молчанку”
В Международном валютном фонде еще не определись с датой следующего оценочного визита с целью просмотра и выделения Украине транша
МВФ продолжает поддерживать постоянный диалог с Украиной в рамках программы расширенного финансирования EFF, но пока не готов назвать дату очередного транша.
Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
Райс отметил, что дискуссия с властями Украины «является постоянной».
Представитель МВФ отметил «необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине», а также осуществления шагов «в том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике и антикоррупционных усилиях».
«Я могу сказать вам, что эта дискуссия продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель», – подытожил Райс.
Напомним, стало известно, когда Украина может получить очередной транш МВФ. Так, в случае прогресса в проведении реформ Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы уже к маю 2018 года.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Укринформ
Стоит также напомнить, что недавно группа экспертов МВФ была в Киеве, где обсуждала «технические вопросы» в контексте программы реформ.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
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