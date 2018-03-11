Политолог рассказал, что означает для Украины студенческий статус «аспиранта» в НАТО

11.03.2018 16:30

Как информирует replyua.net, вчера практически все украинские СМИ сообщили о важной новости – Украина получила статус «аспиранта» в НАТО. Но, вот незадача, мало кто так и смог понять, что же это значит для нашей страны и приближает ли этот шаг нас к полноценному членству в НАТО. Известный украинский политолог Владимир Горбач в эфире одного из телеканалов рассказал о студенческом статусе «аспиранта» для Украины. По словам политолога, новость, конечно, положительная, но не стоит ее и переоценивать. Ведь на самом деле имеем дело с чисто техническим решением – не было на сайте НАТО упоминания об аспирации Украины, а теперь есть.



Политолог отмечает, что сам статус «аспиранта» – это ступенька, которую мы прошли давным-давно, где-то с 2002 года, когда в нашем законодательстве уже отмечалось стратегическая цель членства в НАТО. После этого, с 2005 по 2008 год Украина имела фазу «Интенсифицированного диалога с НАТО по вопросам членства и соответствующих реформ», который закончился в 2008 году просьбой Украины о предоставлении Плана действий относительно членства. Кстати, 4 апреля исполнится уже 10 лет Декларации Бухарестского саммита, которая обещала, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Конечно, сейчас не хотелось бы думать, что упоминание о статусе аспиранта отбросит наши отношения на начальную фазу движения к полному членству. Ведь на самом деле сегодня Украина внутренне готова к членству гораздо больше, чем когда-либо в своей истории, но и внешняя среда безопасности серьезно изменилась, причем кардинально, и в худшую сторону. Именно на это сейчас указывают наши оппоненты – противники и Украины, и НАТО. Мол, без урегулирования отношений с Россией НАТО не решится принять Украину к себе. А «урегулирование» может быть только ценой отказа Украины от членства.



По мнению Владимира Горбача, вступление Украины в НАТО состоится одновременно с морально-политической капитуляцией России. И тут два варианта-объяснения: либо вступление Украины в альянс закрепит поражение России, или он и станет причиной этого поражения. Поэтому эти вещи напрямую связаны между собой. А значит, стремясь победить Россию, мы должны стремиться к членству в НАТО, безотносительно к тому, ждут нас там или не ждут, готовы ли они нас принять или не готовы. Главное, чтобы мы были готовы в нужный момент, когда снова откроется «окно возможностей», усилить собой альянс и с помощью альянса усилить себя. Статус аспиранта, углубленный диалог, План действий по членству – это все этапы на этом пути, формально обязательные в данный момент, но которые не гарантируют окончательного успеха. Главное же решение будет все равно приниматься как политическое. С одной стороны – Украиной, а с другой – альянсом и никем больше.

Источник: https://replyua.net