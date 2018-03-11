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Супрун требует быстрее выбирать семейного врача
В апреле начнется национальная кампания по выбору врача, потому украинцам стоит поторопиться с подписями договоров. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Каждый украинец сможет выбрать себе семейного врача (взрослые и дети), терапевта (взрослые) и педиатра (дети) и подписать с ним декларацию", - написала чиновник у себя на странице в Facebook.
Также Супрун отметила, что врача можно выбрать безотносительно к месту регистрации. Подписана декларация будет действовать бессрочно, пока пациент сам не решит перейти к другому специалисту.
"Предварительно планируется, что 1 семейный врач может подписать декларацию с 1800 пациентами, 1 врач-терапевт с 2000 пациентами, 1 врач-педиатр - 900 пациентами, - добавила Ульяна Супрун.
"Врач первичной помощи обследует пациента и назначает необходимые анализы, забор большинства из которых будет проводиться сразу в амбулатории. На основе полученной информации он принимает решение о лечении. При необходимости врач дает направление к профильным специалистам.
Когда ваш врач в отпуске или на больничном, заведение первичной медицинской помощи или сам врач, если это частная практика, обеспечивает в настоящее время замену. Если вы находитесь в чужом городе, и вам необходима первичная медицинская помощь, можно обратиться в ближайший дежурный центр первичной помощи".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, медицина, семейный врач
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