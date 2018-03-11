Украина получила статус страны-аспиранта НАТО: Что это значит

11.03.2018 07:10

В НАТО предоставили Украине статус страны-аспиранта.

Соответствующие обновления были сделаны на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организации, передают Подробности.



«На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», — сообщается в обновленной информации раздела.



Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Согласно официальному сайту НАТО, страны-аспиранты (Aspirant countries) — это государства, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к НАТО.



Дополнительное требование к «аспирантам»: они должны исповедовать принципы Вашингтонского договора (то есть, быть демократическими государствами) и принципы Хартии ООН, а также способствовать безопасности евроатлантического пространства.

Источник: http://zi.dn.ua