В Днепропетровской области огонь уничтожил 17 автомобилей

11.03.2018 13:20

Восемь автомобилей и девять автобусов сгорело в субботу, 10 марта в селе Николаевка Днепропетровской области на автобазе предприятия "Павлоградуголь", сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС.

Пожар одноэтажном металлическом ангаре автобазы произошел вечером, ночью огонь был ликвидирован на площади в 900 квадратных метров.

"10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар. В 1:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей)", – отмечено в сообщении.

Во время пожара никто не пострадал.

Источник: https://www.segodnya.ua