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В Днепропетровской области огонь уничтожил 17 автомобилей
11.03.2018 13:20
Восемь автомобилей и девять автобусов сгорело в субботу, 10 марта в селе Николаевка Днепропетровской области на автобазе предприятия "Павлоградуголь", сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС.
Пожар одноэтажном металлическом ангаре автобазы произошел вечером, ночью огонь был ликвидирован на площади в 900 квадратных метров.
"10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар. В 1:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей)", – отмечено в сообщении.
Во время пожара никто не пострадал.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, пожар, Днепропетровская область, автомобиль
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