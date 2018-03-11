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В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
Как передает replyua.net, на большинстве информационных ресурсов, которые вещают на так называемых «ДНР» и «ЛНР» появились фейковые новости, которые активно раскручивались еще четыре года назад. Речь идет о том, что у «разведчиков» фейковых республик появилась информация о том, что по всей Украине идет активно строительство концлагерей для жителей Донбасса. Уже по традиции российской пропаганды, охранять «лагеря смерти» призваны ужасные «группировки» «Правого сектора».
Пропагандисты особо не заморачивались, чтобы отыскать источники подобного бреда. Сайты «ДНР» и «ЛНР» сообщают, что на горячую линию «МВД ДНР» позвонил сотрудник МВД Украины, имя сотрудника не называется, и поделился достоверной информацией о том, что даже на территории Донбасса, которая подконтрольна Киеву ищут места для строительства таких лагерей. «Разведчики ДНР» проверили эту информацию и она подтвердилась.
Российские пропагандисты решили, что украинские «каратели» будут отправлять всех, без исключения, мужчин в возрасте от 15 до 65 лет. Также в лагеря будут отправлять подозрительных женщин.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, концлагерь
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