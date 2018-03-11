В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»

11.03.2018 10:30

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко заявил, что украинский оператор «Vodafone» только за электроэнергию должен выплатить ОРДО около 300 млн рублей.

Яценко отметил: «По данным „РЭК“, порядка 300 млн р. долга за электроэнергию у них накопилось за весь период. Вторая статья — это налоги на недвижимость. Также есть статья — помощь Министерства связи. То есть нами было выделено порядка 700 000 р. на ремонт на магистральных линиях. Объективно говоря, это дыра в бюджете. Эти деньги (300 млн р.) пошли бы на развитие нашей отрасли. Это платежи в бюджет, зарплаты сотрудникам».

Кроме того, Яценко сообщил, что в ходе встречи в Минске представители «Vodafone» заявили о «намерении платить в бюджет ДНР».

Источник: https://donpress.com