Волкер в ближайшее время посетит Украину и поедет в зону АТО

11.03.2018 12:25

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время посетит Украину.

На полях Брюссельского форума Волкер отметил: «В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток». Однако, он сообщил, что дата визита пока не установлена.

Источник: https://donpress.com